- Un taifun puternic se indrepta joi catre vestul Japoniei, amenintand cu ploi puternice si alunecari de teren, mai ales in regiunea afectata in iulie de inundatiisangeroase, relateaza AFP. ”Ramaneti in alerta si luati toate masurile necesare”, i-a indemnat premierul Shinzo Abe pe membrii Guvernului si…

- Taifunul Jongdari aduce vanturi care bat cu 180 de kilometri pe ora si avanseaza spre Honshu, principala insula a arhipelagului nipon, a anuntat sambata Agentia meteorologica japoneza.Sambata dimineata, la ora 04:00 GMT, taifunul Jongdari se afla la aproximativ 400 de kilometri sud-est…

- Un puternic taifun se indreapta spre regiunea de vest a Japoniei, deja grav afectata de la inceputul lunii iulie de ploi torentiale si de alunecari de teren soldate cu numeroase victime, a avertizat vineri Agentia meteorologica japoneza, citata de AFP, preluata de agerpres. Taifunul Jongdari,…

- Premierul Shinzo Abe a parasit capitala Tokyo la inceputul diminetii pentru a survola provincia Okayama, una dintre cele mai afectate de intemperii - alaturi de Hiroshima - si a vizita ulterior mai multe zone sinistrate. Pe langa cele 179 de decese inregistrate, autoritatile au declarat ca nu au…

- Premierul japonez Shinzo Abe urmeaza sa viziteze miercuri regiunea sinistrata din vestul Japoniei, unde cel putin 179 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren cauzate de ploile abundente, scrie jurnalul.ro.

- Premierul japonez Shinzo Abe urmeaza sa viziteze miercuri regiunea sinistrata din vestul Japoniei, unde cel putin 179 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren cauzate de ploile abundente, informeaza AFP. Shinzo Abe, care si-a anulat un turneu in patru…

- Echipele de salvare sunt intr-o cursa contracronometru, in cautarea supravietuitorilor. Ei cauta in noroi si printre daramaturi eventuali supravietuitori, pentru a-i salva. Zeci de persoane sunt date disparute la ora actuala, iar aproximativ 2 milioane de persoane au fost evacuate…

- Ploile torentiale care s-au abatut de cateva zile asupra sudului si vestului Japoniei au provocat moartea a cel putin 20 de persoane, potrivit autoritatilor, in timp ce mediile locale anunta un bilant mult mai mare, relateaza sambata AFP. Agentia meteorologica japoneza (JMA) a emis cel mai ridicat nivel…