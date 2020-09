Un taifun însoţit de ploi torenţiale ameninţă Japonia Un taifun insotit de ploi torentiale si vanturi puternice se indrepta miercuri spre insula principala a Japoniei, informeaza DPA. Meteorologii au avertizat cu privire la producerea de inundatii, alunecari de teren si iesirea raurilor din matca in estul si nord-estul Japoniei, in contextul in care taifunul Dolphin este asteptat sa se apropie de Tokyo si de zonele inconjuratoare in cursul zilei de joi. Ochiul furtunii se afla miercuri la circa 230 de kilometri sud-vest de insula Hachijo, aflata la sud de Tokyo, la ora pranzului (03:00 GMT), indreptandu-se spre nord-est cu 20 de km/ora, insotit de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

