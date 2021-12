Un tablou pictat de un porc s-a vândut pentru o sumă record (FOTO) Un porc pe nume Pigcasso a devenit celebru dupa ce a pictat un tablou care s-a vandut cu 20.000 de lire sterline. Tabloul, denumit „Wild and free”, a fost cumparat de colectionarul german Peter Esser. Acesta doboara recordul de 14.000 de lire sterline, pentru o opera de arta creata de un animal, stabilit de cimpanzeul Congo. Pigcasso a fost salvat de la sacrificare cand era un purcelus si a creat 400 de lucrari de arta, potrivit DailyMail. Pictura este o panza mare, cu dungi albastre, verzi si albe, și a fost realizata in cateva saptamani de Pigcasso, purcelul talentat. Pigcasso a fost salvat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

