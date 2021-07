Un tablou de Picasso, scos la vânzare sub formă de jetoane digitale O pictura semnata de Picasso va fi scoasa la vanzare prin tehnologia blockchain sub forma de actiuni "tokenizate", similare actiunilor obisnuite, a anuntat joi banca elvetiana Sygnum, specializata in active digitale, relateaza AFP. Intitulata "Fillette au beret", aceasta pictura in ulei pe panza, de 65x54 centimetri, datand din 1964, este evaluata la 4 milioane de franci elvetieni (3,6 milioane de euro), a indicat banca din Zurich intr-un comunicat. Pictura va fi pusa in vanzare in parteneriat cu fondul american Artemundi, specializat in investitii in obiecte de arta. Vanzarea picturii prin tehnologia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

