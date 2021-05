Stiri pe aceeasi tema

- Tabloul „Femeie asezata langa fereastra” de Pablo Picasso a fost vandut joi pentru suma de 103,4 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de casa Christie’s, la New York, relateaza AFP. Tabloul de 1,46 m pe 1,14 m, pictat in 1932, a fost adjudecat pentru 90 de milioane de dolari, suma…

- „In This Case”, tablou pictat de de Jean-Michel Basquiat a fost cumparat, marti, cu 93,1 milioane de dolari, in cadrul unei licitații organizata la New York de casa Christie’s. Aceasta panza de 1,98 de metri, pictata in 1983, ce reprezinta un craniu pe fundal rosu, a fost adjudecata la 81 de milioane…

- Un desen al lui Leonardo da Vinci care reprezinta un cap de urs este asteptat sa fie vandut pentru 12 milioane de lire sterline la o licitatie ce va avea loc la inceputul lunii iulie. Intitulat „Capul unui urs”, desenul va fi vandut la Londra de Christie’s, informeaza The Guardian. El…

- Una dintre picturile ''monumentale'' cu nuferi realizate de artistul impresionist francez Claude Monet ar putea fi adjudecata pentru suma de 40 de milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la New York pe 12 mai, relateaza agerpres.ro.

