- "Jeune fille au chapeau", un tablou mai putin cunoscut al pictorului francez Jean-Honore Fragonard (1732-1806), pastrat in aceeasi familie inca din secolul al XVIII-lea, va fi scos la licitatie, a anuntat luni casa Boisgirard, informeaza AFP.Licitatia este prevazuta sa se desfasoare la Paris in data…

- O palarie purtata de Napoleon Bonaparte, celebrul bicorn negru cu cocarda sa rosie, alba si albastra, a fost adjudecata duminica, la Paris, pentru 1,932 milioane de euro (inclusiv taxele), in urma unor oferte care au depasit cu mult estimarile casei de vanzari Osenat din Franta, informeaza France Presse…

- Opera pictorului impresionist francez Claude Monet, "Le bassin aux nympheas'', a fost vanduta la licitatie, in New York, cu 74 de milioane de dolari. In seara respectiva, casa Christie's a realizat vanzari de 640 de milioane de dolari.

- Capodopera pictorului impresionist francez Claude Monet, ''Le bassin aux nympheas'', a fost vanduta la licitatie, la New York, cu 74 de milioane de dolari, joi, intr-o seara exceptionala in care casa Christie's a realizat vanzari de 640 de milioane de dolari, transmite AFP.Casa Christie's, detinuta…

- Pictura "Femme a la montre", una dintre capodoperele artistului spaniol Pablo Picasso, a fost vanduta la licitatie miercuri seara, la New York, pentru suma de 139,3 milioane de dolari de catre casa Sotheby's, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Suma reprezinta al doilea cel mai mare pret obtinut vreodata…

- Cel mai mare diamant albastru din clasa "fancy vivid" (cel mai inalt grad de intensitate a culorii) si cu o claritate interna perfecta, scos vreodata la licitatie, ar putea fi vindut cu un pret de pina la 50 de milioane de dolari la licitatia de pietre pretioase rare ce va fi organizata de casa Christie's…

- "La Valse hesitation", un tablou din 1955 al pictorului Rene Magritte, propus pentru prima data la vinzare, a fost adjudecat cu 11.117.000 de euro (taxe incluse) la o licitatie organizata joi la Paris, a anuntat casa Sotheby's, informeaza AFP. Datind din cea mai apreciata perioada a artistului de catre…

- Aproape 250 de lucrari, inclusiv sculpturi, picturi și desene, din colecția de arta a lui Gerard Depardieu vor fi licitate la Hotel Drouot din Paris in doua sesiuni in aceste zile. Intrega colectie este estimata intre 3 și 5 milioane de euro. Printre lucrarile puse in vinzare se numara ”L’homme qui…