Eric Xu, presedinte rotativ la Huawei, a criticat restrictiile Washingtonului impuse exporturilor de tehnologie in China. "Cred ca industria semiconductoarelor din China nu va sta in expectativa, ci va face eforturi in jurul… auto-intaririi si increderii in sine", potrivit unei traduceri oficiale a…

Huawei a raportat vineri cea mai mare scadere anuala a profitului inregistrata vreodata. Sanctiunile SUA continua sa-i afecteze afacerile, precum si masurile stricte impuse de China in timpul pandemiei.Gigantul chinez de telecomunicatii a declarat ca profitul net pentru 2022 a fost de 35,6 miliarde…

Comisia Europeana nu va include in noul pachet de sancțiuni restricții impotriva industriei nucleare ruse și a reprezentanților sai, informeaza pe surse publicația Politico.

Presedintele chinez Xi Jinping a salutat marti 'solidaritatea' cu Iranul cu ocazia intrevederii sale cu presedintele iranian Ebrahim Raisi, care a inceput o vizita de stat in China, transmite AFP, informeaza Agerpres.

SUA au inclus miercuri pe lista cu sanctiuni 22 de persoane si entitati pentru ca au ajutat industria de aparare a Rusiei sa evite sanctiunile SUA pe fondul razboiului declansat de Moscova impotriva Ucrainei, relateaza EFE. Departamentul Trezoreriei american a explicat intr-un comunicat ca cei sanctionati…

Administratia Biden a oprit aprobarea licentelor necesare companiilor americane pentru exportul de produse catre grupul chinez Huawei, au declarat trei persoane familiarizate cu chestiunea, transmite Reuters.

Administratia de la Beijing a respins, luni, acuzatiile Washingtonului privind furnizarea de sprijin Rusiei pentru invazia militara in Ucraina si a transmis ca Statele Unite sunt responsabile de izbucnirea conflictului militar si de intretinerea acestuia, noteaza Mediafax.

Conform rezultatelor din 2022, Gazprom și-a depașit obligațiile anuale privind livrarile de gaze catre China, iar de la 1 ianuarie a atins un nou nivel al livrarilor de gaze catre aceasta tara, a declarat, luni, șeful companiei, Aleksei Miller. Potrivit afirmatiilor sale, holdingul crește exporturile…