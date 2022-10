Stiri pe aceeasi tema

O fata de 10 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o masina, in timp ce traversa o strada din Craiova. Soferul implicat in accident nu a oprit, fiind acum cautat de politisti, potrivit news.ro.

Un barbat care efectua transport public de persoane ilegal s-a aruncat in raul Olt, luni, atunci cand a fost oprit pentru verificari de catre politisti, el fiind scos nevatamat din apa cu ajutorul pompierilor, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.

Fostul deputat ucrainean Oleksi Juravko, fost membru al formatiunii pro-ruse Partidul Regiunilor, a murit intr-un atac cu racheta lansat, duminica, asupra orasului Herson, aflat sub ocupatia trupelor ruse, scrie Rador.

Presedintele brazilian Jair Bolsonaro afirma ca se va retrage din viata politica, in cazul in care este infrant in alegerile prevazute in octombrie, in care nu este favorit in sondaje, relateaza AFP, potrivit news.ro.

In timpul unui interviu acordat televiziunii Globo, președintele brazilian Jair Bolsonaro a fost surprins cu notițe scrise pe mana, pentru a nu uita sa menționeze anumite subiecte.

Presedintele brazilian Jair Bolsonaro s-a luat la harta cu un youtuber care l-a insultat, joi, in capitala Brasilia, potrivit unei inregistrari video difuzate de postul de stiri brazilian Globo, transmite CNN.

O mașina a fost inregistrata de polițiști cu aparatul radar in timp ce circula cu viteza de aproape 200 de km/h intre Arad și Șiria.