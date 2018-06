Stiri pe aceeasi tema

- Un nou atentat cu exploziv sau ”cu otrava” a fost dejucat in Franta, unde au fost arestati doi frati de origine egipteana, a anuntat vineri ministrul francez de Interne Gerard Collomb, relateaza AFP. ”Doua persoane de origine egipteana se pregateau sa comita un atentat, fie cu exploziv, fie cu ricina,…

- Salah Abdeslam a decis sa nu faca apel impotriva condamnarii sale la 20 de ani de inchisoare in Belgia, in legatura cu un atac armat in martie 2016 la Bruxelles, scrie AFP, citat de News.ro.

- Atacatorul din Paris, nascut in 1997 si al carui atac a fost revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), nu avea antecedente judiciare, insa figura in registrul "S" al serviciilor de informatii, potrivit Agerpres. In acest registru sunt incluse peste 10.000 de persoane, printre care islamisti…

- Decizia presedintelui Donald Trump de retragere a Statelor Unite din Acordul nuclear "reprezinta o sursa puternica de preocupare si de regret. Este vorba de subminarea increderii in ordinea internationala. Tratatul este departe de a fi perfect", dar, cu toate acestea, retragerea unilaterala dintr-un…

- Emmanuel Macron a ajuns in Statele Unite pentru o vizita de trei zile. Aceasta este prima vizita de stat gazduita de Donald Trump dupa preluarea mandatului de președinte in ianuarie 2017. Aeronava cu care a zburat președintele francez și soția sa in Statele Unite a aterizat, luni seara, pe aeroportul…

- Un tribunal din Belgia l-a condamnat luni pe Salah Abdeslam, singurul supravietuitor suspectat ca ar fi fost implicat în atentatul din Paris din anul 2015, pentru ca ar fi declansat un schimb de focuri în Bruxelles, relateaza site-ul postului BBC, citat de Mediafax.

- Fostul premier Adrian Nastase, marți, in cea mai recenta postare de pe blogul personal, face public un document care arata interesele din Romania ale fostului președinte al Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, aspect ce ar explica rațiunile protocoalelor semnate intre diverse instituții din țara…