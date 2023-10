Stiri pe aceeasi tema

- Un tren in care se aflau eurodeputati si jurnalisti care se deplasa luni de la Bruxelles la Strasbourg pentru sesiunea plenara a Parlamentului European a ajuns din cauza unei erori de schimbare a macazului in gara regiunii pariziene care deserveste Disneyland, a anuntat compania de cai ferate SNCF,…

- Nava sub pavilion Togo care a suferit in aceasta dimineata, 20 septembrie 2023, o explozie a fost remorcata de o nava apartinand Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos catre Golful Musura si a fost esuata in siguranta. Nava sub pavilion Togo care a suferit in aceasta dimineata, 20 septembrie 2023,…

- Romeo Ursu, cunoscut in lumea interlopa drept Genica Boenica, a fost reținut și va fi adus inapoi in Romania pentru a-și ispași pedepsele. Acesta, in varsta de 55 de ani, a fugit din țara dupa ce a fost condamnat la inchisoare in urma mai multor condamnari. Informația privind prinderea lui Genica Boenica…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita insula italiana Lampedusa impreuna cu prim-ministrul țarii, Giorgia Meloni, in acest weekend, dupa ce sosirile de migranți au crescut brusc, a declarat sambata un oficial european, citat de agenția AFP. Meloni a cerut Bruxelles-ului sa ajute la…

- UPDATE 14 sept – Peste 3.800 de persoane si-au pierdut viata in inundatiile devastatoare care au lovit orasul Derna din Libia, a precizat miercuri pentru AFP purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne al guvernului din estul tarii. Potrivit purtatorului de cuvant, locotenent Tarek al-Kharraz, 3.840…

- Vineri, 8 septembrie, Romania a transmis Comisiei Europene o cerere de modificare a planului sau de redresare și reziliența, la care dorește sa adauge și un capitol REPowerEU.Potrivit reprezentanței CE, capitolul REPowerEU propus de Romania acopera doua noi reforme și șase noi investiții, precum…

- Este anunțul ministrului de Interne, care a precizat ca ia in calcul o astfel de soluție, insa doar cu acordul parinților. Psihologii considera ca masura nu va da rezultatele scontate, iar expertii antidrog propun ca testele rapide sa fie facute acasa, de parinți.

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 17 și 25 de ani au murit pe DN1, in județul Alba, duminica dimineața, dupa ce un șofer i-a spulberat cu mașina, in timp ce aceștia mergeau pe marginea drumului. Șoferul era beat, au transmis reprezentanții IPJ Alba. Potrivit ISU Alba, șase persoane au fost lovite…