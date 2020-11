Stiri pe aceeasi tema

- Zece pacienți intubați in Secția Terapie Intensiva de la Spitalul de Urgența Piatra Neamț și-au pierdut viața, sambata seara, intr-un incendiu izbucnit in interiorul secției in care se aflau in total 16 pacienți covid in stare grava. Cifrele au fost confirmate, la 20.41, de ministrul Sanatații, Nelu…

- Primele teste rapide de detecție a antigenelor SARS COV-2 vor fi distribuite, de joi, unitaților de primiri urgențe din țara, pentru decolmatarea unitaților sanitare, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru, in cadrul unei conferințe de presa susținuta miercuri la Sibiu. Intr-o prima tranșa vor…

- Datele care sunt precizate de Evidenta Populatiei, in fiecare localitate, referitoare la domiciliu, sunt cele luate in calcul pentru acel indice cumulat al cazurilor noi in ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori, a afirmat, marti seara, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. “S-a facut evaluarea…

- Europa Centrala a fost puțin atinsa de primul val al pandemiei de coronavirus, dar acum situația e mult mai rea – și amenința sa copleșeasca sistemele medicale ale multor țari membre mai sarace ale UE. In primavara, țari precum Slovacia, Republica Ceha, Ungaria, Polonia și altele din regiune au luat…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, sustine ca, daca cetatenii respecta normele de prevenire a infectarii cu noul coronavirus, atunci situatia s-ar putea stabiliza pe un plafon cu aproximativ 2.000 de cazuri pe zi, dar daca aceste reguli nu vor fi respectate, atunci vom inregistra o crestere progresiva…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) ii solicita ministrului Sanatații, Nelu Tataru, sa asigure cadrul legal prin care angajații din sistemul de educație sa beneficieze, la cerere, de vaccinare antigripala gratuita, realizata cu prioritate. FSLI cere vaccinarea cu prioritate a personalului…

- Persoanele cu simptomatologie specifica noului coronavirus care se vor prezenta la vot vor fi indrumate pe un circuit separat și vor vota intr-o cabina “dedicata”, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Oficialul a fost intrebat ce se va intampla daca unele persoane care sunt infectate, confirmate…

- Cei doi miniștri, Monica Anisie de la Educație și Nelu Tataru de la Sanatate au primit, luni, la ședința de guvern, un ultimatm cu privire la regulile de deschidere a școlilor. “In cursul zilei de astazi sa ajungeți la o forma aproape definitiva a ordinului pentru deschiderea școlilor, astfel incat…