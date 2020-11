Un supliment alimentar pro-imunitate, primul produs al Institutului Cantacuzino Institutului National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” a lansat luni seara, in prezența primului – ministru Ludovic Orban, primul produs de la redeschiderea unitații: suplimentul alimentar cu rol in intarirea imunitații. Suplimentul alimentar OROSTIM-HV, care intareste imunitatea organismului la infectii respiratorii, este primul produs lansat pe piata, dupa preluarea Institutului de catre MApN. „Am reusit sa scoatem pe piata acest produs imunomodulator OROSTIM-HV, care este un supliment alimentar obtinut dintr-un lizat atomizat din 15 tulpini bacteriene si o pulbere de extract… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", Florin Oancea, a declarat, luni, ca suplimentul alimentar OROSTIM-HV, care intareste imunitatea organismului la infectii respiratorii, este primul produs lansat pe piata, dupa preluarea Institutului de…

- Institutul Cantacuzino lanseaza un produs de stimulare a imunitatii Foto arhiva Un supliment alimentar de stimulare a imunitatii, realizat de specialistii Institutului Cantacuzino, va fi lansat pe piata miercuri. Produsul, denumit OROSTIM-HV, contine o combinatie de tulpini bacteriene si…

- Un supliment alimentar de stimulare a imunitatii, realizat de specialistii Institutului Cantacuzino, va fi lansat pe piata miercuri. Produsul, denumit OROSTIM-HV, contine o combinatie de tulpini bacteriene si o pulbere de extract de orz verde. Acesta are proprietati antioxidante si de stimulare a imunitatii,…

- Institutul "Cantacuzino" lanseaza pe piata imunomodulatorul OROSTIM-HV, care va putea fi achizitionat incepand de miercuri, 2 decembrie, de la punctul de vanzare al Institutului din Splaiul Independentei nr. 103, informeaza Ministerul Apararii Nationale, citat de Agerpres.

- Institutul "Cantacuzino" lanseaza pe piata imunomodulatorul OROSTIM-HV, care va putea fi achizitionat incepand cu data de 2 decembrie, de la punctul de vanzare al Institutului din Splaiul Independentei nr. 103, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). Luni, la sediul Institutului National de…

- Institutul "Cantacuzino" lanseaza pe piata imunomodulatorul OROSTIM-HV, care va putea fi achizitionat incepand cu data de 2 decembrie, de la punctul de vanzare al Institutului din Splaiul Independentei nr. 103, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). Luni, la sediul Institutului National…

- Un produs de tip Polidin si un vaccin gripal sunt in dezvoltare la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Colonel doctor Florin Oancea a mai anunțat ca se planuiește relansarea polidinului, pe post de supliment alimentar. Conform lui Florin Oancea, polidinul iar ar…

- Comandantul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, colonel doctor Florin Oancea, a declarat ca Institutul va scoate pe piata pana la sfarsitul acestui an produsul Orostim, un supliment alimentar si are in plan relansarea polidinului, tot ca supliment alimentar,…