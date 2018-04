Barcelona este in cautarea unui fotbalist de perspectiva la mijlocul terenului, iar soluția gasita de oficialii catalanilor este un jucator in varsta de 21 de ani, de la Ajax Amsterdam. Donny van de Beek este considerat de Robert Fernandez, oficial al liderului din Primera Division, un fotbalist ce se poate plia sistemului de joc al formației lui Ernesto Valverde și care i-ar putea locul in viitorul apropiat lui Andres Iniesta, ajuns la 34 de ani. ...