- Federatia olandeza a anuntat, intr-un comunicat, ca Virgil van Dijk va rata din motive personale meciul Olandei cu Estonia, programat marti, in preliminariile Euro-2020, relateaza AFP.“Capitanul ’11’- lui olandez a trebuit sa renunte la meci din motive personale si a parasit imediat cantonamentul”,…

- Electrogrup, companie membra a grupului E-INFRA, a demarat lucrarile necesare dezvoltarii unei retele de telecomunicatii 5G, pe teritoriul Olandei, potrivit unui comunicat al companiei. Olanda ocupa locul 7 in...

- Soferii de la URBIS au intrat in aceasta dimineata intr-o greva spontana. Acestia cer demisia directorului Ioan Pop. Angajatii spun ca nu mai rezista din cauza stresului si a programului de munca. Astfel, in aceasta dimineata niciun mijloc de transport in comun nu a mai circulat pe rutele zilnice. ACTUALIZARE…

- Vaclav Klaus Junior, fiul fostului presedinte ceh Vaclav Klaus, a fost ales liderul unei noi miscari politice eurosceptice, in cadrul unei conventii a miscarii desfasurate sambata in orasul Brno, a relatat agentia CTK preluata de dpa potrivit Agerpres. Klaus a format in iunie Miscarea civica tricolora,…

- Liderul organizației județene PSD Bacau, Dragoș Benea, a afirmat ca va solicita retragerea sprijinului politic primarului Cosmin Necula. Afirmația vine dupa ce, ieri, la ședința Consiliului local, primarul Bacaului a criticat politica fiscala a Guvernului, care a sprijinit mai mult comunitațile mici…

- In timpul investigațiilor ample de la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internațional Chișinau s-a constatat ca un lot de 400 de uniforme pentru angajații Poliției de Frontiera au fost cusute de un agent economic din orașul Tiraspol, regiunea Transnistreana.

- Liderul USR, Dan Barna, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga propunerile de ministri facute de Viorica dancila si sa puna ”capat acestui targ de parlamentari si de ministri”.”Domnule presedinte Iohannis, respingeti propunerile de astazi ale premierului Viorica Dancila si puneti…

- "Nu conteaza care este pozitia Uniunii Europene, Germania poate - la fel ca Olanda si Marea Britanie - sa o declare total (miscarea Hezbollah) in afara legii", a scris Grenell in editia de vineri a cotidianului Die Welt."Aceasta nu doar ar opri Hezbollah sa recruteze sustinatori si sponsori…