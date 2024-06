Stiri pe aceeasi tema

- Turneul final din Germania, programat intre 14 iunie și 14 iulie, ar putea fi privat de folosirea Video Assistant Referee! Firma Ballinno din Țarile de Jos a dat UEFA in judecata și susține ca forul de la Nyon i-a copiat tehnologia video pentru a evalua fazele controversate de ofsaid. Primul termen…

- Informația pe care trebuie sa o știe șoferii care și-au vandut mașina: Amenzi usturatoare pentru nerespectarea unui detaliu important Informația pe care trebuie sa o știe șoferii care și-au vandut mașina: Amenzi usturatoare pentru nerespectarea unui detaliu important Majoritatea proprietarilor auto…

- Alex Delea a caștigat Survivor Romania in 2022, iar anul acesta s-a intors la Survivor All Stars, unde a demonstrat inca odata cat de bun este pe teren. Din pacate, el a fost eliminat din competiție, iar acum se recupereaza acasa dupa o accidentare grava la picior.Competiția Survivor All Stars i-a adus…

- Știați ca la inceputurile carierei lor, The Beatles au petrecut un an intreg intr-un club din Hamburg? Sau ca Rammstein s-au remarcat la un concurs de trupe din Germania? Toți trebuie sa inceapa de undeva. Insa in ziua de azi, inceputurile devin tot mai dificile. Exista multe trupe in lume, insa oportunitațile…

- Amna și sotul ei au divortat in 2019, dupa 9 ani de casnicie. Cei doi au impreuna un baiat. Artista a dezvaluit recent cum este viata ei la cinci ani de la divort și ce a ajutat-o sa mearga mai departe. Vedeta a facut recent dezvaluiri tulburatoare despre viața de mama singura. Desparțirea de Cristi…

- Peștele aduce numeroase beneficii pentru sanatate, datorita conținutului sau bogat in nutrienți esențiali. Peștele congelat este o opțiune populara in multe gospodarii și in industria alimentara pentru ca așa se poate pastra pe perioade mai indelungate. Dar pentru ca peștele este un aliment ușor perisabil,…