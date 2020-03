Un supermarket a aruncat alimente în valoare de 35.000 de dolari, după ce o femeie a tuşit intenţionat pe ele Femeia a intrat in supermarket și a inceput sa tușeasca intenționat pe produsele de patiserie, carne, fructe și legume. Angajații magazinului au scos rapid produsele de pe raft și au sunat poliția. Poliția locala a declarat ca femeia a tușit voit pe alimente și va fi urmarita penal, precizeaza CNN. De asemenea, acesta va fi testata pentru coronavirus. Angajații magazinului sunt de parere ca femeia incerca sa faca o farsa. Joi dimineata, statul de aproape 20 de milioane de locuitori a inregistrat mai mult de 37.000 de cazuri confirmate de coronavirus, fata de peste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

