- Belgianul Eli Iserbyt iși continua parcursul perfect in actuala editie a Campionatului Mondial de Ciclocros.Sportivul de 22 de ani a triumfat in cea de-a treia etapa consecutiv, de aceasta data in etapa desfasurata in capitala Elvetiei, orașul Berna.

- Un fost oficial BNR anunta apocalipsa preturilor. Scumpirile vor afecta foarte grav economiile romanilor. Adrian Vasilescu, cel care l-a consiliat ani de zile pe Mugur Isarescu, avertizeaza ca urmeaza un val de scumpiri care da peste cap economiile romanilor. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Ora exacta in lumea modei s-a dat aseara, in Capitala. A fost party monden iar vedetele si-au etalat tinutele. La apusul soarelui, in aer liber, fiecare tinuta si-a spus propria poveste. A ei si a posesoarei. Drept care fiecare aparitie a fost spectaculoasa.

- Autoritațile chineze au emis o alerta de cod roșu, in așteptarea taifunului Lekima, care se apropie de coasta estica. Lekima face acum ravagii in Taiwan, curenții de aer inregistrand viteze chiar și de 190 de kilometri pe ora. Taifunul este așteptat sa ajunga sambata in provincia chineza Zhejiang, informeaza…

- ​Lotto-Soudal a anuntat ca belgianul Bjorg Lambrecht, component al echipei, a decedat dupa o lovitura grava suferita în urma unei cazaturi, în etapa a treia a Turului Poloniei, potrivit AFP.Belgianul s-a dezechilibrat cu 50 de kilometri înainte de finalul etapei și a cazut…

- Vremea rea nu a ținut pe nimeni in casa, atunci cand vine vorba de Festivalul Untold. Și in a treia zi, peste 90 de mii de oameni au venit in parcul central din Cluj, chiar daca afara era racoare si ploua. "Asta e, ne distram. Super fain, ne place foarte mult.