- Premierul ucrainean Denis Șmigal a confirmat organizarea unui summit cu Uniunea Europeana vinerea aceasta la Kiev, un semnal puternic pentru Rusia, dupa ce Ucraina a obținut statutul de stat candidat oficial la aderarea la blocul comunitar, transmite France Presse, citat de Rador. Fii la…

- Puternice explozii s-au auzit sambata dimineața in capitala Ucrainei, au constatat la fața locului jurnaliștii de la Agenția France Presse. ”Infrastructuri esențiale” in Kiev au fost vizate de bombardierele ruse, au precizat autoritațile locale. ”Un atac cu rachete ce lovesc infrastructuri esențiale…

- Puternice explozii au avut loc miercuri dimineața in chiar centrul Kievului, a anunțat primarul capitalei, Vitali Kliciko, dupa un puternic atac cu drone lansat de trupele ruse. Circa 10 drone de fabricație iraniana au fost doborate de sistemul de aparare antiaeriana in chiar centrul Kievului și in…

- Pe 2 decembrie, instituțiile UE vor prezenta cetațenilor care au participat la grupurile de dezbatere și la evenimente acțiunile intreprinse in urma conferinței și a propunerilor acesteia. Potrivit angajamentului asumat cu ocazia Conferinței privind viitorul Europei, Parlamentul European, Consiliul…

- București a gazduit o intalnire istorica a miniștrilor de Externe ale țarilor membre NATO. Summit-ul a avut scopul de a discuta și lua decizii in ceea ce privește securitatea in contextul actual al razboiului. In cele din urma, discuția a ajuns la mai multe decizii, iar printre acestea este ajutorul…