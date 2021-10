Marea reuniune anuala a Celor 20 cel mai industrializate tari din lume – criticat adesea ca este un club inchis al puterilor economice care nu ia nicio decizie concreta – are loc cu o zi inainte de Conferinta ONU privind modficarile climatice (COP26), care incepe duminica, la Glasgow, in Scotia, in Regatul Unit. Seful Guvernului talian Mario Draghi pleda, la inceputul lui octombrie in favoarea ”unui angajament al G20 asupra necesitatii limitarii cresterii temperaturii la 1,5 grade Celsius (fata de nivelul preindustrial)”, cel mai ambitios obiectiv al Acordului de la Paris. Insa tarile membre G20…