Un suedez îşi învaţă copiii să vâneze şi spune că îi ajută astfel să respecte animalele Suedezul spera ca toti cei patru copii pe care ii are, cu varstele cuprinse intre 1 si 7 ani, sa invete sa respecte animalele. Initial Lundqvis a luat-o la partidele de vanatoare pe fiica lui de 7 ani, Signe, in ideea de a o invata pe aceasta sa aprecieze si sa invete cat mai multe despre natura. Ulterior insa, si ceilalti trei copii, Herman (5 ani), Elsie (3 ani) si Nils-Elmer (1 an), inarmati cu pusti de jucarie, au inceput sa-si insoteasca tatal la vanatoare si poate ca mai tarziu vor vana la randul lor vulpi, rate sau caprioare. Pana atunci insa invata sa stea linistiti in asteptarea prazii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Investigatorii ruși au deschis o ancheta penala dupa ce un bebeluș a fost scos pe balcon de parinții lui și a murit înghețat. Baiețelul de șapte luni a fost expus la temperaturi de -7 grade Celsius timp de cinci ore, în estul extrem al regiunii Khabarovsk, potrivit BBC NEWS.…

- Bebelusul de șapte luni a fost expus la temperaturi de -7 grade Celsius timp de cinci ore, in estul extrem al regiunii Khabarovsk. El a fost scos pe balcon „ca sa doarma in aer curat”, relateaza presa locala citata de BBC NEWS Ministerul Sanatații din regiune a facut ulterior un apel prin…

- Abi Talent, ”puștiul-fenomen” cu zeci de milioane de vizualizari pe Youtube este pus pe scandal. Chiar el a recunoscut-o in online, unde a lansat o serie de ironii și acuzații la adresa lui Alex Velea. Abi relatat in mai multe mesaje pe Instagram ca, zilele trecute, s-a intalnit cu Alex Velea in mall,…

- Craciunul nu este doar o sarbatoare a familiei, ci și un bun prilej de a intinde o mana de ajutor celor mai puțin norocoși. Un astfel de gest a facut și o tanara educatoare care lucreaza doar de doi ani in invatamant, dar care a prins drag de copii inca din primele luni petrecute la catedra. Primul…

- O femeie alapteaza de aproape 5 ani. Melissa Ostroth are doua fetițe și a facut o singura pauza de la alaptat, timp de trei luni. Melissa, in varsta de 34 de nai, din Toledo, SUA, a știut dintotdeauna ca iși va alapta copiii, dupa ce și-a vazut mama alaptandu-i frații pe cand era copil. Tanara a devenit…

- Adelina Pestritu cere mai multi bani pentru copii si batrani. "Ce distractie ar fi. Cum e viata pe Instagram ar fi si in realitate, in Romania. Eu empatizez foarte tare cu batranii si cu copiii. Cu batranii pentru ca i-am iubit si ii iubesc in continuare pe bunicii mei, chiar daca nu mai sunt printre…

- Shakira a facut o serie de dezvaluiri din viața sa personala in documentarul „El Dorado Tour”. Aici, artista a dezvaluit ca cei doi fii ai ei nu știau cu ce se ocupa mama lor și credeau ca aceasta este jucatoare de tenis. Vedeta de origine columbiana a marturisit ca Sasha și Milan, cei doi copii pe…

- Cum arata gemenele Valentinei Pelinel Valentina Pelinel este de trei ori mamica avand, impreuna cu Cristi Borcea, un baietel pe nume Milan Cristian, si doua fetite gemene, Indira Maria si Rania Maria. Cele doua au venit pe lume in primavara acestui an, mai exact pe data de 1 martie. Vezi aceasta postare…