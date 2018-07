Un sucevean băut a fost accidentat pe trecerea de pietoni Un sucevean baut a fost lovit de o masina in timp ce traversa regulamentar strada Stefan cel Mare din Suceava. Accidentul a avut loc vineri, in jurul orei 14:05. La volanul masinii se afla un tanar de 25 ani, din București, care in timp ce conducea autoturismul, ajungand la trecerea pentru pietoni din zona statiei […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 67 de ani a fost lovit pe o trecere de pietoni de pe strada 13 Decembrie. Accidentul s-a petrecut miercuri dimineața, in jurul orei 9.30, pe trecerea de pietoni din zona magazinului Carrefour pe sensul de mers spre cartierul Tractorul. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brașov…

- Accidentul a avut loc pe bulevardul Sebastian din Capitala. Motociclistul circula cu viteza si nu a mai avut timp sa il evite pe barbatul care a vrut sa traverseze regulamentar pe trecerea de pietoni. In urma impactului, ambii barbati au fost raniti. Un echipaj SMURD a intervenit la fata locului…

- O tanara in varsta de 18 ani a fost accidentata de un autoturism pe o trecere de pietoni de pe Calea Burdujeni din municipiul Suceava, in dreptul pieței din cartier. Accidentul a avut loc sambata seara, in jurul orei 21.20, dupa impact șoferul plecand de la fața locului și fiind gasit ulterior la ...

- Accidentul a avut loc aproape de miezul noptii, pe Calea Iuliu Maniu, pe trecerea de pietoni din fata Colegiului National de Informativa. Un barbat de 44 de ani traversa regulamentar strada, insa un sofer nu i-a acordat prioritate si l-a izbit violent, proiectand victima la o distanta de aproximativ…

- Chiar la finalul anilor de facultate, studentii Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava (USV) au primit una dintre cele mai valoroase lectii. O lectie despre succes, perseverenta, antreprenoriat si abilitatea de a transforma orice esec intr-o noua oportunitate, intr-o experienta ...

- Un copil de 10 ani, din Falticeni, a fost ranit ușor de-o mașina, in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni, pe bicicleta și fara sa se asigure. Accidentul s-a produs ieri, pe strada Calea Obcinelor din Suceava. La volan se afla o femeie de 32 de ani, din Broșteni. Șoferița a fost verificata…

- Clipe teribile pentru o femeie, chiar pe trecerea de pietoni! Totul s-a intamplat in Pipera. Femeie a fost lovita și aruncata cațiva metri cand traversa regulamentar o strada chiar langa o școala. Soferul vinovat, un barbat in varsta de 74 de ani, circula pe banda a doua de mers a Strazii Erou Iancu…

- O șoferița neatenta a acroșat cu masina un barbat pe o trecere pentru pietoni din Suceava, pietonul ranit avand nevoie de ingrijiri medicale la spital. Accidentul a avut loc duminica la pranz, in timp ce Felicia F., de 42 de ani, se afla la volanul unui autoturism VW Golf și circula pe strada Ana ...