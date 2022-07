Un sucevean a primit autorizația pentru cultivarea plantelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope In 2022 – Direcția pentru Agricultura Județeana SUCEAVA a eliberat autorizații doar pentru 4 exploatații care cuprind o suprafața de 36,98 de ha. Canepa poate fi cultivata oriunde in lume. Canepa nu este pretețioasa la factorul apa. Cultura de canepa se poate proteja singura de insecte, nu are nevoie de insecticide toxice. 1 hectar de canepa produce tot la fel de mult oxigen, cat 5 ha de padure. 1 ha de canepa poate produce și o cantitate de hartie, cat 4 ha. de padure. Canepa poate fi transformata in hartie de 8 ori, lemnul poate fi transformat in hartie doar de 3 ori. Cultura de Canepa crește… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

