Stiri pe aceeasi tema

- La manevre au participat nave militare din cadrul flotelor ruse din Marea Neagra si Marea Baltica, vase auxiliare, de deminare, sisteme de aparare de coasta 'Bastion', avioane si elicoptere, precum si corvete. Potrivit sefului comandamentului de operatiuni, Serghei Tronev, capitan de rangul I, au…

- O drona militara israeliana a fost doborata in sudul Libanului de grupul fundamentalist siit Hezbollah, afirma surse militare libaneze, dar armata Israelului sustine ca avionul a revenit dupa atac.Surse militare libaneze sustin ca drona israeliana a fost doborata joi, in sudul Libanului, o…

- Poliția din Republica Cipru a anunțat ca a salvat 28 de migranți, printre care noua copii și patru femei, aflați la bordul unei nave de mici dimensiuni in apropiere de Cape Greco, potrivit site-ului Ynetnews.com, anunța MEDIAFAX.Citește și: Gabriela Firea ataca: Nu am intalnire secrete in…

- Serviciile de securitate israeliene au intensificat masurile de aparare de teama ca Iranul ar putea lansa atacuri cu rachete asupra Israelului ca reactie la bombardamente atribuite armatei israeliene efectuate in Siria si Irak.Israelul se concentreaza pe contracararea rachetelor de croaziera…

- Ungaria a decis sa ridice un gard la granita sa cu Serbia pentru a inchide asa-numita ''ruta balcanica'' folosita in 2015 de sute de mii de migranti plecati din Orientul Mijlociu pentru a ajunge in Europa Occidentala.In baza unui acord incheiat in 2016, Uniunea Europeana se bazeaza pe Ankara…

- Emmanuel Macron a discutat vineri seara, prin telefon, cu presedintele american, Donald Trump, pe tema incursiunii militare turce in nord-estul Siriei. Franta si Statele Unite au preocupari comune referitoare la actiunile militare ale Turciei, a subliniat Palatul Elysee. Emmanuel Macron "a evidentiat…

- In inregistrarea video este prezentat echipajul unei nave responsabil de siguranța exercițiului de lupta care da ordin ca echipajul submarinului sa se pregateasca sa se pregateasca de tragere, dupa care rachetele sunt lansate.,Echipajul submarinului Kolpino al FRMN a executat trageri cu…

- Incidentul s-a petrecut la o baza militara a Rusiei din Siria. Aceasta a fost survolata de o aeronava a principalului aliat al Statelor Unite ale Americii din regiune. CITEȘTE MAI MULTE PE DEFENSE ROMANIA DESPRE CINE A SURVOLAT BAZA RUSIEI ȘI AFLA MAI MULTE DETALII DESPRE INCIDENT