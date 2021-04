Un submarin militar indonezian a disparut, miercuri, in Marea Bali, in cursul unui exercitiu, afirma oficiali de la Jakarta citati de postul Sky News Submarinul KRI Nanggala-402, de fabricatie germana, efectua un exercițiu militar cu torpile la nord de insula Bali in momentul in care a disparut de pe radar. La bord se afla un […] The post Un submarin cu 53 de persoane la bord a disparut. Autoritați din trei state il cauta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .