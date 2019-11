Un submarin care se pare că transportă droguri a fost interceptat în apele teritoriale spaniole Poliția spaniola a interceptat duminica un submarin care parea ca transporta droguri în apele teritoriale spaniole în apropiere de regiunea Galiția din nord-vestul Spaniei, a declarat pentru Reuters o sursa din delegația guvernului central în regiune, potrivit Mediafax. &"În aceasta dimineața, o operațiune internaționala a reușit sa localizeze un mic submarin de aproximativ 20 de metri lungime în apropiere de plaja Hio din provincia Pontevedra&", a declarat sursa, confirmând informatiile anterioare din mass-media. Agenția de știri EFE a informat ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

