Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Popa, 56 de ani, fost director la Centrul de Cultura „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului” (CCPBPB), și, ulterior, al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, a fost dat in urmarire generala de Poliția Romana . Bogdan Cornel Popa a fost condamnat vineri, 13 mai, la 11…

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 10 ani si 8 luni inchisoare. Condamnarea este in dosarul in care fostul edil era judecat pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, constituire a unui grup infractional organizat si abuz in serviciu.Pentru…

- Instanța suprema a stabilit, marți, condamnarea definitiva a fratelui fostului edil Radu Mazare, Alexandru, la trei ani de inchisoare cu executare și confiscare aa 80.000 de euro in vreme ce in cazul fostului edil a incetat procesul penal pentru faptele de luare de mita. Fii la curent cu cele…

- Polițiștii cer ajutorul in gasirea unui batranel. Barbatul de aproape 80 de ani a plecat de acasa de o saptamana. Acum o saptamana, un barbat de aprtoape 80 de ani, din Mititei pleca de acasa. Acesta nu s-a mai intors și familia nu a reușit nicicum sa dea de el. Au cerut ajutorul polițiștilor care va…

- Deși Guvernul a decis relaxarea restricțiilor, acest lucru nu inseamna ca virusul a plecat dintre noi. Numarul infectarilor inca este unul destul de mare. In acest sens, profesorul Adrian Streinu-Cercel a vorbit despre simptomele variantei Omicron, astfel incat populația sa se poata testa la timp daca…

- Politiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej au fost sesizați cu privire la faptul ca, la data de 8 martie.In jurul orei 14.00, CHEREBEȚ PAUL-IONUȚ, in varsta de 24 de ani, din comuna Unguraș, sat Batin, județul Cluj, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. SEMNALMENTE – inalțime…

- O fata in varsta de 14 ani este cautata de politisti dupa ce a disparut de patru zile de acasa, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul principal Georgiana Mosu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ancheta greoaie in cazul tinerei de 16 ani disparuta in ianuarie de acasa, in Timiș. Fata nu a fost inca gasita, fiind in continuare data in urmarire. Și-a sunat la un moment dat sora sa spuna ca este bine, dar nu i-a dat mai multe detalii.