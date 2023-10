Un studiu susține că a aflat cauza principală a obezității De ani de zile, expertii in nutritie se lupta cu puzzle-ul complex al obezitatii, dezbaterile fiind centrate pe principalul vinovat: aportul excesiv de calorii, anumite alimente precum carbohidratii, grasimile sau poate rolul zaharului. O echipa de cercetatorii americani propune acum o teorie unificatoare care reuneste aceste idei aparent contradictorii sub un singur motor comun. Oamenii de stiinta cred ca au aflat potentialul vinovat pentru epidemia de obezitate: fructoza, informeaza news.ro. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Steluța trece printr-o perioada dificila, dupa ce nu și-a mai vazut fiul cel mic de mult timp. Steluța susține ca fostul ei soț era violent din cauza geloziei, iar dupa 22 de ani de casnicie au ales sa se separe.

- Printre cele 21 de victime ale tragediei au fost identificați și patru romani, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. Doi parinți și copii lor, de 8, respectiv 13 ani, n-au avut nicio șansa in impactul violent.Familia de romani se afla in vacanța cu fetițele in momentul producerii tragediei. Aceștia…

- Aproape 3.000 de accidente rutiere grave s-au produs in perioada 1 ianuarie-13 septembrie din acest an, soldate cu decesul a 1.006 persoane, ranirea grava a 2.339 de persoane si ranirea ușoara a 1.409 persoane, arata cele mai recente date ale Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR).

- Reprezinta principala cauza de dizabilitate la persoanele sub 50 de ani 2,3 milioane de adulți din Romania – femei și barbați (aproximativ una din 7 persoane), dar și copii – sufera de migrene de severitate diferita, potrivit Hotnews. Migrena incepe adesea la pubertate și afecteaza mai ales adulții…

- Trei romani au murit saptamana trecuta dupa ce au contractat virusul West Nile, conform Euronews . Nu exista vaccin sau tratament antiviral specific pentru virusul West Nile, care se transmite prin ințepaturi de țanțar. Peste 10% dintre țanțarii din Romania poarta virusul, potrivit unui studiu recent…

- Una din marile probleme actuale a umanitații, din pacate, este obezitatea. Datele arata ca la nivel mondial, peste 1 miliard de persoane sufera de obezitate, potrivit OMS. Noil studii explica și care ar putea fi cauza principala a apariției obezitații, și au legatura cu ce se intampla in creierul persoanelor…

- In Hawaii situația se inrautațește pe zi ce trece din cauza incendiilor de vegetație care ard necontrolat. Oamenii, care incearca sa se salveze, povestesc ca este „Iadul pe pamant”, transmite Sky News.

- Violeta a ajuns sa doarma intr-un foișor, dupa ce a fost alungata de soacra, impreuna cu cei cinci copii. Femeia a marturisit ca mama soțului ei a facut tot posibilul ca ea sa fie evacuata din casa. Și cumnatul ei ar fi fost implicat in proces și s-a aluat cu mama sa, impotriva Violetei.