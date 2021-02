Un studiu realizat în cel mai grav focar din Austria a demonstrat cât durează imunitatea după infectarea cu SARS-CoV-2 Un studiu realizat pe rezidentii din statiunea montana Ischgl, considerata cel mai grav focar de coronavirus din Austria, a descoperit ca, la cel putin opt luni dupa ce au contractat virusul SARS-CoV-2, cei mai multi dintre localnici si-au pastrat imunitatea dobandita fata de maladia COVID-19, au anuntat joi autorii cercetarii, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Aceasta descoperire ofera noi informatii despre perioada de mentinere a imunitatii dupa infectare si sugereaza, totodata, ca imunitatea de grup ar putea sa inceapa sa se manifeste mai devreme decat se credea pana acum pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

