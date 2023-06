Un studiu Oxford arată că excesul de alcool provoacă apariția a 60 de boli Consumul excesiv de alcool, care ar fi responsabil pentru aproximativ trei milioane de decese anual, la nivel global, provoaca apariția a 60 de boli. Este concluzia unui studiu recent, realizat de cercetatorii Universitații din Oxford pe mai bine de jumatate de milion de oameni, conform Digi24. Experții au descoperit ca jumatate dintre boli nu au mai fost pana acum legate de consumul de alcool. Printre ele, cataracta, guta și ulcer. Chiar și un consum moderat modifica negativ creierul, arata cercetatorii. CITESTE SI Politia austriaca a dejucat un atac islamist impotriva Marsului LGBT de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIaustriaca a dejucat un atac islamist impotrivaLGBT de…

Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de alcool, care ar fi responsabil pentru aproximativ trei milioane de decese anual, la nivel global, provoaca apariția a 60 de boli. Este concluzia unui studiu recent, realizat de cercetatorii Universitații din Oxford pe mai bine de jumatate de milion de oameni. Experții au descoperit ca jumatate…

- n același sens, exista o vitamina pe care este aproape imposibil sa o obții exclusiv din dieta: vitamina D. Iar legatura dintre aceasta și sanatatea intestinala este una extrem de stransa, conform studiilor.Modul in care vitamina D susține sanatatea intestinalaCea mai mare parte a sistemului nostru…

- Un studiu realizat de catre SNSPA arata ca țara noastra este pe primul loc in Uniunea Europeana la consumul de alcool. Același raport arata ca mai mult de jumatate dintre adulții romani au probleme cu greutatea. Afla din randurile de mai jos cați litri de alcool bea un roman anual! Suntem primii din…

- Un barbat din Olanda a ținut cadavrul tatalui sau in congelator timp de un an și jumatate. Motivul a fost ca voia „sa mai vorbeasca cu el” din cand in cand. Poliția din orașul Landgraaf ar fi descoperit cadavrul in congelator dupa ce un medic a facut o sesizare. Acesta era ingrijorat pentru starea batranului…

- Consumul de alimente condimentate poate produce o varietate de reactii fiziologice, cum ar fi furnicaturi pe limba si buze, precum si transpiratie, a spus David Julius, fiziolog la Universitatea din California, San Francisco, intrebat de The New York Times. „Cu totii ne bucuram de experiente senzoriale;…

- Jumatate dintre angajatii romani stiu ce salarii au colegii lor, iar peste o treime (38%) dintre cei care nu le cunosc ar vrea sa detina aceste informatii, reiese dintr-un studiu publicat marti, intocmit de o companie de cercetare. Datele centralizate de Reveal Marketing Research arata ca 5 din 10 angajati…

- Masa de Paște este un adevarat festin, iar cei care mananca mai mult decat trebuie pot avea probleme de sanatate. Moderația este cea mai importanta, iar in lipsa ei, organismul se simte obosit, lipsit de energie, iar nivelul de concentrare scade și el. Exista, insa, cateva metode prin care poți reveni…

- Poliția a fost desfașurata vineri in fața Consiliului Constituțional al Franței, inaintea deciziei cheie a celor noua judecatori privind proiectul de lege care reformeaza sistemul de pensii, inclusiv prin creșterea varstei de pensionare, de teama unor noi proteste care pot degenera in violențe, relateaza…