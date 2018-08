Stiri pe aceeasi tema

- Intre 10 si 20 de persoane sunt inca date disparute dupa prabusirea marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de orasul italian Genova, a declarat Francesco Cozzi, seful procuraturii genoveze, scrie agerpres.ro.

- Guvernul italian a deschis o ancheta joi vizand cel mai mare operator de taxare rutiera din tara, la cateva ore dupa ce a spus ca acesta se poate confrunta cu o amenda usturatoare sau isi poate pierde concesiunea dupa ce un pod din Genova s-a prabusit ucigand cel putin 38 de persoane, informeaza…

- MAE a anuntat, astazi, 15 august ca un al doilea roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma prabusirii podului rutier in apropiere de Genova. „In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare…

