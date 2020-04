Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția pentru Pregatire Epidemica și Inovații (CEPI), organizația inființata ca sa accelereze dezvoltarea vaccinurilor impotriva bolilor infecțioase emergente, a facut un apel urgent pentru strangerea a 2 miliarde de dolari, pentru a sprijini dezvoltarea unui vaccin impotriva virusului responsabil…

- Peste 180 de studii clinice cu medicamente propuse pentru COVID-19 recruteaza deja pacienți și alte 150 sunt inregistrate pentru a incepe recrutarea pacienților in curand. Dar multe dintre aceste studii sunt mici și nu sunt concepute pentru a identifica cele mai bune strategii de tratament pentru pandemia…

- Lumea știinfica pare sa fi ieșit din perplexitate și publica ample analize despre experiențele terapeutice din mari centre medicale ale lumii – un coktail de antivirale și chiar steoriozi, ori tratamente pentru malarie și reumatism. „Medicii apeleaza la medicamente care diminueaza raspunsul imun – dar…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 157 persoane…

- Afecțiunile respiratorii au reprezentat a treia cauza de mortalitate in UE in 2015, fiind responsabile de 8% din decese. Peste 440 de mii de persoane au decedat in urma bolilor respiratorii, majoritatea deceselor fiind in randul persoanelor cu varste peste 65 de ani. Afecțiunile respiratorii care au…

- 1.452 de romani sunt infectați, iar 29 și-au pierdut viața din cauza COVID-19. Acesta este ultimul “bilanț” oficial al pandemiei in Romania, potrivit comunicarii oficiale transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului. “Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Numarul de noi infectari a scazut in Italia pentru a patra zi consecutiv – singurul semn de optimism in țara cea mai lovita de pandemia mondiala Covid-19. Agenția de Protecție Civila a anunțat miercuri ca bilanțul deceselor a depașit miercuri pragul de 7.500. Peste 57.000 sunt infectați. Numarul…

- In condițiile infectarilor cu virusul Covid-19, liderul PSD Marcel Ciolacu insista ca congresul partidului a fost amanat din cauza coronavirusului. Mai mult, Ciolacu spune ca Ludovic Orban ar trebui sa iși vada de treaba lui și sa nu dea directive despre cum sa se faca politica in PSD. „Nu e nicio tensiune.…