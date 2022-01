Un studiu arată un profil complex și îngrijorător al celor răspunzători de atacul asupra Capitoliului Celebra imagine a unui barbat costumat în viking cu prilejul invadarii Capitoliului în urma cu un an poate sa fi dat impresia ca cei raspunzatori de acțiune se limitau la fanatici afiliați unor grupuri extremiste. Scenariul identificat de un studiu a Universitatii de la Chicago pe baza profilului invadatorilor este mult mai complex și îngrijorator, scrie Folha, citat de Rador.

Mai bine de jumatate sunt întreprinzatori sau lucratori non-manuali. Practic, toți au absolvit cel puțin liceul, iar o treime au o diploma de facultate sau au urmat un curs postuniversitar. Doar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

