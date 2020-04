Stiri pe aceeasi tema

- Italia a pierdut peste 25.000 de persoane de la inceputul pandemiei de coronavirus, iar un studiu prezentat vineri arata ca primele cazuri de coronavirus au aparut inainte de inregistrarea primului caz cu cateva saptamani.

- Primele cazuri de contaminare cu coronavirus in Italia dateaza din ianuarie, conform unui studiu stiintific prezentat vineri si care aduce noi informatii referitoare la originea epidemiei intr-una dintre cele mai afectate tari din lume, relateaza Reuters.

- Primele infectii COVID-19 din Italia dateaza din ianuarie, conform unui studiu stiintific prezentat vineri, ce aduce noi informatii referitoare la originile epidemiei din una dintre cele mai afectate tari, informeaza Reuters. Italia a inceput testarea oamenilor dupa diagnosticarea primului pacient local,…

- Numarul deceselor provocate in Olanda de epidemia de COVID-19 a ajuns duminica la 3.684, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate inca 83 de victime, cel mai redus bilant zilnic incepand din data de 26 martie, potrivit datelor transmise de Institutul National de Sanatate Publica (RIVM), informeaza…

- Persoanele contaminate cu noul coronavirus pot transmite infectia cu una pana la trei zile inainte de aparitia simptomelor, conform unui studiu publicat miercuri de Centrele americane pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), citat de Reuters.

- Centrul american pentru prevenirea si controlul bolilor (CDC) a raportat miercuri 186.101 de cazuri de coronavirus, o crestere de 22.562 de cazuri de la bilantul anterior, in timp ce numarul mortilor a crescut cu 743, pana la un bilant total de 3.603, relateaza Reuters.Acest bilant de cazuri…

- Spania a inregistrat 655 de decese din cauza epidemiei de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un bilant totusi inferior celui de peste 700 de victime anuntat cu o zi in urma, a comunicat joi Ministerul Sanatatii, transmite Reuters, scrie Agerpres. Astfel, numarul total al deceselor a trecut de 4.000, ajungand…

- Numarul deceselor provocate in Italia de epidemia de coronavirus a crescut cu 27 in ultimele 24 de ore, ajungand la 79, a comunicat marti Agentia de protectie civila, transmit Reuters si dpa. In acelasi timp, au fost recenzate 2.502 cazuri de contaminare, fata de 2.036 consemnate luni, ceea ce inseamna…