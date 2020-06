Stiri pe aceeasi tema

- O campanie de testare masiva derulata de autoritatile chineze la Wuhan, focarul initial al pandemiei de COVID-19, a reusit sa identifice 300 de pozitivi asimptomatici din intreaga populație de 10 milioane de persoane, testata pentru noul coronavirus, transmite marti AFP. China tine sub control in mare…

- China si Statele Unite sunt “in pragul unui nou Razboi Rece”, a avertizat duminica ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplans reaprinderea tensiunilor cu Washingtonul in jurul pandemiei de COVID-19, relateaza AFP, știre preluata de Agerpres. Primii bolnavi cu noul coronavirus au fost semnalati…

- Comisia Nationala de Sanatate a Chinei a anuntat 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat din 28 aprilie, inclusiv un caz in Wuhan, unde nu mai fusese confirmata o imbolnavire de mai mult de o luna, transmite news.ro. Dupa ce joi China calificase toate regiunile ca fiind cu risc…

- Rata de mortalitate provocata de COVID-19 in randul barbatilor este de doua ori mai mare decat cea a femeilor, potrivit unui studiu realizat in China, care constata totusi ca ambele sexe au aceleasi probabilitati de a contracta coronavirusul, relateaza miercuri EFE. Aceasta este principala concluzie…

- Un studiu efectuat de un profesor de la Universitatea Tel Aviv, presedinte al Consiliului National pentru Cercetare si Dezvoltare din Israel, arata ca numarul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 atinge un maxim dupa circa 40 de zile de la detectarea primelor cazuri, iar dupa circa 70 de zile numarul…

- Infectiile cu coronavirus ar putea reizbucni dupa renuntarea la izolarea sociala, amenintand sa depaseasca posibilitatile spitalelor, prin urmare ar putea fi necesara prelungirea sau reintroducerea restrictiilor in urmatorii doi ani, arata un model matematic al Scolii de Sanatate Publica „T.H. Chan”…

- China a anunțat miercuri, un singur caz de contaminare „locala” cu noul coronavirus Covid-19 si 12 cazuri de „import”. Pentru a doua zi consecutiv, este singurul caz inregistrat in orașul Wuhan (provincia Hubei), unde a inceput epidemia, in decembrie 2019, potrivit AFP. In ultima saptamana, in provincia…