Un studiu a arătat ce societate poate supraviețuit mai ușor lockdown-ul Intervievind in timpul pandemiei de coronavirus mai mult de 1000 de persoane care traiesc in Austria, oamenii de știința au ajuns la concluzia ca oamenii singuri s-au descurcat mai bine in izolare, decit cei care au fost in relații nefericite. In cea mai buna poziție s-au aflat cuplurile fericite. Experții au descoperit ca persoanele aflate intr-o relație nefericita sint de trei ori mai predi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- State precum Austria, Israel si Anglia se confrunta cu o rata crescuta a infectarilor. In Israel, rata cazurilor de infectare este in crestere, cu 153.217 de cazuri de COVID-19, dintre care 1.103 decese, la o populatie de 9 milioane, informeaza Agerpres. In ultimele doua saptamani, Israel…

- Portughezii nu pot iesi in grup mai mare de zece oameni, iar in Austria, masca devine obligatorie in toate spatiile interioare, pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Englezii din Birmingham nu se pot vedea cu oameni din alta familie.Portugalia introduce noi reguli, potrivit Mediafax:…

- Oamenii de știința au atașat o tulpina de bacterie pe exteriorul Stației Spațiale Internaționale. Dupa 3 ani, au fost uimiți sa constate ca a supraviețuit timp de trei ani, in spațiu deschis. Experții spun ca studiul ne-ar putea ajuta sa ne ințelegem in ce condiții ar putea exista viața pe alte planete, potrivit BBC.…

- In peste 60,5% din cazurile analizate, femeile au fost cele care au ales destinația de vacanța și tot ele au rezervat și hotelul. Doar 39,5% din rezervari au fost facute de barbați. Femeile aleg in special in cuplurile unde exista copii, in timp ce barbatii au aceasta libertate mai cu seama in cazul…

- Noi studii din Europa și Asia arata ca transportul in comun nu este o sursa majora de transmitere a coronavirusului, scrie The New York Times.La aproape jumatate de an de cand a aparut primul caz de coronavirus in New York, oamenii care obișnuiau sa foloseasca transportul in comun il evita inca, de…

- Circulația Covid-19 iși reia cursul in anumite zone. Fața de aceasta revenire, țarile afectate de epidemie intaresc masurile de protectie, in special prin impunerea purtarii maștii. In anumite regiuni masca este obligatorie chiar si in aer liber, daca este vorba de zone foarte aglomerate. Franta, Spania,…

- Majoritatea frigiderelor au un raft desemnat in ușa, cu gauri pentru ouale dvs., așa ca ar fi logic sa presupunem ca acesta este cel mai bun loc pentru a le depozita. Experții au dezvaluit insa ca ușa frigiderului este de fapt cel mai rau loc pentru a va pastra ouale proaspete pentru a le face […] The…

- Pandemia de COVID-19 a generat o avalanșa de teorii ale consiprației despre noul coronavirus, pe care mulți s-au aratat dispuși sa le creada. Experții ne spun cine sunt oamenii care imbrațișeaza astfel de ipoteze. Informațiile despre pandemia de COVID-19 se propaga rapid prin intermediul tehnologiei,…