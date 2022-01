Stiri pe aceeasi tema

- Dave, Doja Cat, Ed Sheeran, Holly Humberstone, Liam Gallagher si Little Simz se afla intre primii artisti anuntati care vor canta la gala de anul acesta a premiilor Brit, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Marea Britanie, scrie Variety, potrivit news.ro. Ceremonia, care este…

- Se pare ca aventurile lui Tom Cruise in lumea cinematografiei au inspirat o revolutie. Mai nou spatiul poate gazdui un studio de televiziune datorita Space Entertainment Enterprise (SEE). Potrivit The Hollywood Reporter, compania care coproduce viitorul film spațial al lui Tom Cruise intenționeaza sa…

- Cintaretul canadian The Weeknd, recompensat cu trei premii Grammy si nominalizat la premiile Oscar si Primetime Emmy, a anuntat ca noul sau album de studio, intitulat "Dawn FM", va fi lansat vineri, 7 ianuarie, informeaza site-ul revistei Variety. Starul canadian a facut acest anunt in stilul lui caracteristic,…

- Actorul american Tom Hanks a refuzat oferta lui Jeff Bezos de a zbura in spațiu, informeaza The Independent . „Este adevarat ca Jeff Bezos te-a intrebat daca vrei sa mergi in spațiu inaintea lui William Shatner”, l-a intrebat pe Tom Hanks gazda emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”. „Pai, da, cu condiția…

