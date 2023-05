Stiri pe aceeasi tema

- Un student la Arte de 20 de ani a mancat banana expusa la Muzeul de Arte din Seul, Coreea de Sud, care facea parte dintr-o lucrare a artistului vizual Maurizio Cattelan. Tanarul a explicat, ulterior, ca ii era foame, din cauza ca sarise peste micul dejun, relateaza BBC.Opera de arta numita „Comedian”,…

- Vreme de sapte ani, Microsoft a vandut software unor companii rusesti aflate pe lista neagra, motiv pentru care gigantul american primeste o amenda modesta. Departamentul Trezoreriei Statelor Unite anunta ca a gasit Microsoft vinovata de vanzarea de software cu violarea restrictiilor impuse entitatilor…

- In aceasta seara, de la ora 18:30, la Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski", are loc baletul Frumoasa si bestia, ultimul spectacol din luna februarie.Mult succes artistilor , este mesajul reprezentantilor Teatrului. Se intinde pe o durata de doua ore, cu pauza. In prologul piesei se arata:"Intr…

- UAT Municipiul Constanta, titular al proiectului: reamenajarea spatiului public din zona Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski, propus a fi amplasat in municipiul Constanta, parc Teatru Oleg Danovski, judetul Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare…