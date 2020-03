Un student lipeşte afişe în Sibiu în care le mulţumeşte medicilor şi celor din MAI Un student al Facultatii de Inginerie din Sibiu a lipit joi mai multe afise pe stalpii din municipiu, cu mesaje in care le multumeste pentru efortul lor medicilor, politistilor, jandarmilor, respectand insa regulile impuse de ordonantele militare. "Eu am luat o mica initiativa personala, vazand in mediul online multe mesaje de incurajare, eu m-am gandit sa le mut si in strada (in jurul domiciliului bineinteles, pentru ca trebuie sa respectam regulile actuale). Chiar daca orasul este pustiu in perioada asta, putem sa il facem mai viu si colorat si poate chiar sa aducem un zambet si mai multa speranta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenta decretata la nivelul Romaniei si masurile restrictive pot crea confuzie in randul cetatenilor. In acest context, pentru a veni in intampinarea nevoilor de informatii corecte si concrete a constantenilor, ZIUA de Constanta a demarat un amplu demers…

- Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenta decretata la nivelul Romaniei si masurile restrictive pot crea confuzie in randul cetatenilor. In acest context, pentru a veni in intampinarea nevoilor de informatii corecte si concrete a constantenilor, ZIUA de Constanta a demarat un amplu demers…

- Ziarul Unirea De teama CORONAVIRUSULUI, unele Universitați din Romania incep sa iși suspende cursurile pana pe 31 martie De teama CORONAVIRUSULUI, unele Universitați din Romania incep sa iși suspende cursurile pana pe 31 martie Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu suspenda activitațile didactice și…

- Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu suspenda activitațile didactice și de practica in spitalele din orașul Sibiu pentru studenții Facultații de Medicina, in perioada 9-31 martie, potrivit Mediafax.„Avand in vedere situația epidemiologica privind infecția cu COVID 19 și Hotararea nr. 6 din…

- Universitatea „Constantin Brancusi” (UCB) din Targu Jiu isi acrediteaza programele de studiu de licenta. Este vorba despre specializarile Managementul energiei din cadrul Facultatii de Inginerie si Marketing de la Facultatea de Stiinte Administrative...

- Salariile din Romania au prezentat un trend ascendent inca de anul trecut. Astfel ca salariul minim brut pe economie a ajuns la suma de 2.230 incepand cu 1 ianuarie 2020, ceea ce inseamna 1.347 lei net, potrivit calculator salariu net. Pe primele locuri in topul celor mai mari salarii pe orase…

- Cei cinci candidati pentru functia de rector al Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu - conf. univ. dr. Daniela Preda, directorul Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare, prof. univ. dr. Liviu Mihaescu (Facultatea de Stiinte Economice), prof.univ.dr.habil. Ioan Marian Tiplic,…

- Un barbat a fost filmat cu pusca de vanatoare pe un drum public din Brasov. Anuntul facut de ministrul de interne, Marcel Vela. UPDATE Din informațiile pe care le deținem la aceasta ora, barbatul care s-a ales cu dosar penal este fostul adjunct pe logistica al comandantului Jandarmeriei Fagaraș, Ioan…