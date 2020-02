Stiri pe aceeasi tema

- APEL DISPERAT…Un barbat de 44 de ani, din comuna Bacani, judetul Vaslui, plecat la munca in Anglia, a murit in urma cu cateva zile, dupa un stop cardiac. Acesta nu a mai putut fi salvat de medicii englezi, iar acum este la morga spitalului din Marea Britanie. A lasat in urma doua fete mici si [...]

- Politistii din Cluj au facut apel la populatie in vederea depistarii unei adolescente de 15 ani care a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors. Este vorba despre Boros Andrada Julieta, o fata din comuna Floresti.

- Familia tanarului din Lopatari, judetul Buzau, care a fost dat disparut in Italia, unde se afla la munca, a primit noi vesti in cursul zilei de marti. Disperata ca timp de trei luni nu a dat niciun semn de viata, sora lui Niculaie Podaru a apelat la ajutorul comunitatii romanesti din Italia pentru a…

- Barbatul in varsta de 76 de ani, disparut de la domiciliu in ziua de 15 ianuarie, a fost gasit, Poliția anunțand dupa doua zile ca barbatul este teafar și ca plecarea lui de acasa a avut o motivație… medicala.

- Irina Elena Haivas a absolvit Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, in 2004 si-a continuat apoi studiile in medicina la Universitatea din Freiburg, iar in 2006 a primit o bursa London School of Economics and Political Science (LSE), inainte de a intra in lumea fondurilor…

- Aparținatorii domnului din poza au anunțat in aceasta seara Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare despre faptul ca acesta ar fi plecat de la UPU Satu Mare in jurul orei 13.00 și nu a mai ajuns la domiciliu. Semnalmente 1,70 inalțime,80 kg, șapca adidas verde, fular negru, geaca verde inchis, pantaloni…

- Andrei Margeloiu a plecat din Targu Jiu pentru a-si urma studiile universitare in Marea Britanie. Dupa o licenta incheiata cu cea mai inalta distinctie de la University College London, in prezent este masterand al Universitatii din Cambridge, cu o teza despre inteligenta artificiala.

- Un student la Medicina susține ca este pe punctul de a deveni milionar pâna la 21 de ani datorita tranzacțiilor pe piața Forex. Tânarul din Marea Britanie a investit 200 de lire sterline, iar acum câștiga lunar mii de lire sterline, scrie Daily Mail.Citește continuarea pe Știrile…