Stiri pe aceeasi tema

- Trei SIF-uri care, tot mai evident, sunt controlate de fostul ministru de finanțe Bogdan Dragoi și de apropiați ai acestuia, au ajuns sa controleze Bursa de Valori București S.A. și, implicit, Depozitarul Central. Cel puțin 4 din 9 membri ai Consiliului de Administrație (CA) al Depozitarului sunt oameni…

- Intrebarea aceasta trece prin mintea multor soferi, cu siguranta. Raspunsul la ea este: teoretic da, poti conduce vara cu anvelope de iarna, dar practic nu putem folosi anvelope de iarna in timpul verii. Dupa cum sugereaza si numele, anvelopele de iarna sunt concepute pentru temperaturi si conditii…

- Discuțiile din spațiul public privind reforma pensiilor speciale, de care beneficiaza și magistrații, au dus la un val de pensionari in randul judecatorilor și procurorilor inca de anul trecut. Invitat la Podcastul Digi Context, prodecanul Facultații de Drept din cadrul Universitații București, Paul…

- La implinirea a 70 de ani, judecatorul George Morosanu va avea parte de o sarbatoare mai inedita. Maine, 21 martie, chiar de ziua lui, Biblioteca Judeteana G.T.Kirileanu din Piatra-Neamt va gazdui, cu incepere de la ora 17,00, in Sala Cupola, lansarea mai multor volume care il au drept autor. La acesta…

- Gabriel Țuțu nu mai conduce Romarm, dupa scandalul maștilor neconforme, au declarat surse pentru G4Media. Masura a fost luata de Consiliul de Administrație in contextul modificarii masurii controlului judiciar care ii interzice sa mai dețina aceasta funcție, au mai explicat sursele citate. Procurorii…

- Bogdan Ilea, secretar de stat in ministerul Justiției, a transmis pe retelele de socializare, cat si in publicatia locala Sportul Salajean, o urare femeilor, de 8 martie, prin care le numeste „fiinte ale societatii”. „Femeile! Lumea va fi un loc mai frumos in care sa traim daca vom incepe sa respectam…

- Dupa ce ChatGPT a pus pe jar mediul academic, care cauta metode pentru a depista plagiate realizate cu ajutorul AI-ului , acum reuseste sa treaca la nivelul urmator. E inca ancorat in 2021 cu informatiile si neconectat la web, dar a reusit sa… ia examene. Solutia celor de la OpenAI a fost subiectul…