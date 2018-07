Stiri pe aceeasi tema

- Legea nr. 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului GDPR nr. 679/2016 a fost publicata in Monitorul Oficial, iar la 5 zile de la publicare, mai exact incepand de marți, 31 iulie, intra in vigoare.

- Un barbat susține ca și-a distrus vacanța, dar și mașina, dupa ce a alimentat la o benzinarie din Eforie Sud. Barbatul, pe nume Liviu Tanasoiu, a trimis pe adresa redacției toate detaliile care au du la aceasta „catastrofa”. Acesta crede cu tarie ca a fost țepuit la acea benzinarie și ca motorina de…

- Doar aproximativ 50% dintre angajatorii din mediul economic din Romania au operat modificari ale contractelor individuale de munca in vederea compensarii transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar 24% din angajatorii activi nu au facut nicio modificare a contractelor individuale…

- O familie de ucraineni care dorea sa ajunga la mare in Romania s-a rasturnat cu masina, la marginea judetului, dupa ce soferul a adormit la volan din cauza oboselii. Accidentul a avut loc in localitatea Miroslovesti, iar autoturismul cu care se deplasau un barbat, sotia si cei doi copii aflati pe bancheta…

- Daca in luna mai anul trecut erau inregistrati in judetul Iasi 12.730 de someri, numarul acestora se afla in continua scadere luna de luna, ajungand ca in luna mai anul curent sa fie 10.766. Scaderea se resimte si in raport cu anul 2016, cand la sfarsitul anului erau nu mai putini de 13.100 de someri,…

- Un grav accident rutier in care au fost implicate patru mașini s-a petrecut, luni dupa-amiaza, intre Eforie Nord și Eforie Sud. In urma impactului dintre autovehicule, trei persoane au fost ranite, una fiind incarcerata. Traficul in zona este blocat. La fața locului au fost trimise echipaje ale Inspectoratului…

- Aproape ca nu exista hotel pe litoral care sa nu aiba un deficit de angajati. Disperati, unii patroni au renuntat la pretentia de a angaja personal calificat, si isi califica oamenii direct la locul de munca. "Pana in acest moment avem 15 fete din Republica Moldova. Aem nevoie de personal,…

- Locuitorii din Regiunea de Nord-Est, care vor sa ajunga in aceasta perioada la malul Marii Negre, au de facut un ocol prin Capitala si asta pentru ca trenurile de la Iasi si Suceava spre Mangalia au fost anulate.