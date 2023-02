Un cetațean britanic a transpus in practica zicala „niciodata nu e prea tarziu”. Așa ca, la 76 de ani este student și iși da doctoratul dupa 50 de ani. Dr.Nick Axten, in varsta de 76 de ani, a declarat ca a avut nevoie „o reflectie indelungata si serioasa” in perioada care s-a scurs. In 1970, Dr. Axten a primit o prestigioasa bursa Fulbright pentru un doctorat in sociologie matematica la Universitatea din Pittsburgh, Statele Unite, insa dupa cinci ani s-a intors in Marea Britanie cu doctoratul neterminat. Universitatea din Bristol i-a conferit acum titlul de Doctor in Filosofie, in prezenta sotiei…