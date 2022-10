Stiri pe aceeasi tema

- Bistrițenii care au ales sa devina recenzori la Recensamantul de anul acesta au caștigat, in total, aproape 2,7 milioane de lei. Cel mai mare venit a fost al unui student din Bistrița care a incasat peste 35.000 de lei. Anul acesta a avut loc recensamantul populației Romaniei. Acesta a cuprins dopua…

- Salariul mediu net a fost de 3.975 de lei in iulie, in scadere ușoara fața de luna precedenta potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Numarul deceselor inregistrate in luna iulie 2022 a fost de 20.187 (10.564 barbati si 9.623 femei), cu 1.608 decese (820 barbati si 788 femei) mai multe decat in luna iunie 2022. De asemenea, in iulie 2022 s-au nascut 15.214 copii, cu 1.021 mai multi copii decat in luna iunie 2022, arata datele publicate…

- Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,10% in luna iulie a acestui an fata de iulie 2021, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica. In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de…

- Publicarea rezultatelor preliminare ale Recensamantului populației a ridicat unele semne de intrebare, in condițiile in care in anumite județe procentul persoanelor recenzate este mai mare de 100%. In timp ce in marile orașe procentele persoanelor recenzate sunt relativ mici, in noua județe din țara…

- Perioada de recenzare s-a prelungit cu o saptamana, pana pe 24 iulie, anunta Institutul Național de Statistica. ”Daca inca nu te-ai recenzat, pana pe 24 iulie poti astepta recenzorul acasa sau poti merge in cel mai apropiat punct fix de recenzare pentru a completa chestionarul de recensamant. Participarea…

- Institutul Național de Statistica (INS) anunța, marți seara, ca exista un prim județ unde toata populația s-a recenzat: Botoșani. Potrivit INS, Romania are primul județ in care s-a recenzat toata populația estimata. Este vorba despre județul Botoșani. „Felicitari locuitorilor din județul Botoșani pentru…