Un student-biolog de la MGU a descoperit o nouă specie de șopîrle Un student la catedra de Zoologia vertebratelor de la Facultații biologica a USM ”N.V. Lomonosov”, Platon Iușcenko, a descoperit o specie necunoscuta anterior de șopirle in timpul practicii sale pe teren in Thailanda. Animalul are o culoare originala de leopard. Specia a primit denumirea de Hemiphyllodactylus pardalis sp. nov. – o șopirla leopard. Ea poate fi intilnita in Munții Tenasserim din no Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

