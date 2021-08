Stiri pe aceeasi tema

- Un student arab din Iasi a fost condamnat cu suspendare dupa ce s-a razbunat crunt pe un conational si a incendiat patru masini pentru ca a fost privit in ochi de catre acesta, gest considerat o mare jignire.

- In data de 8 august, polițiștii din Seini au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu in localitatea Sabișa. La scurt timp, la fața locului a sosit un echipaj din cadru I.S.U. Baia Mare și unul de la Seini, care au inceput lichidarea incendiului, dar focul s-a propagat și la o autoutilitara…

- Cum a ajuns barbatul intr-o astfel de postura jenanta pentru anii sai, desi o viata intreaga nu avusese niciodata de-a face cu rigorile legii penale. Aproape octogenar, un iesean a ajuns sa fie judecat pentru talharie dintr-un motiv stupid: i-a luat ochelarii de pe nas unei vecine cu care avea un…

- FOTO VIDEO| PERCHEZIȚII in Sebeș, la firme de dezmembrari auto. Ar fi incendiat resturi neutilizate din mașini La aceasta ora, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș,…

- In urma cercetarilor efectuate de catre politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau au fost identificati principalii banuiti de furturi de piese de la autoturisme. Faptele au fost sesizate de catre persoanele vatamate cu varste cuprinse intre 21 si 50 de ani, toate din…

- Dupa patru ani, a fost condamnat in prima instanta. Faptele de care a fost acuzat Stefan Burlacu au fost comise pe 15 februarie 2017. Aproape de ora 16, el a fost oprit de politie pe DN2, pe raza comunei Cristesti, avand autorizatia de circulatie provizorie expirata. In plus, avea o alcoolemie de 2,0‰…

- Un roman in varsta de 38 de ani a fost retinut de politistii italieni la un spital local din Caltagirone, unde a mers ca sa-si trateze ranile, produse in timp ce ar fi dat foc la mai multe masini parcate pe pe strazile centrului istoric din oras.

- Un atac cu explozibili și impușcaturi a avut loc luni, pe Autostrada A1 care leaga Modena de Bologna, in Italia. Hoții au vrut sa jefuiasca o mașina blindata de transport valori. Aceștia au pus cuie pe asfalt, au incendiat mai multe autoturisme și au folosit arme de foc. Potrivit autoritaților, jaful…