Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de miercuri spre joi (13/14 aprilie), in jurul orei 03.30, doua echipaje de pompieri au acționat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuința in comuna Baba Ana. Cu referire la acest nefericit eveniment, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino”…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, parcul auto al institutiei a fost modernizat cu o noua autoscara performanta. „Autospeciala are 500 CP și beneficiaza de o suprastructura oferita de Rosenbauer Grup cu diferite echipamente de intervenție.…

- F.T. In esenta, ceea ce era important de spus a fost rezumat in titlu. Alte detalii cu privire la ceea ce s-a intamplat la sfarsitul saptamanii trecute ne-au fost furnizate de catre reprezentantii Inspectoratului pemtru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova” Prahova, intr-un comunicat…

- Saptamana trecuta, „numai” 96 de interventii ale pompierilor prahoveni pentru stingerea incendiilor Fl. Tanasescu In prima saptamana a lunii, pompierii prahoveni au contabilizat 134 de interventii pentru localizarea, lichidarea si stingerea incendiilor cauzate de arderile de vegetatie, iar in perioada…

- Primarul municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, a solicitat, astazi, conducerii Poliției Locale Ploiești, demararea unui control al autorizațiilor de funcționare, la agenții economici din oraș.Edilul șef al municipiului nostru a precizat ca, in contextul acestor acțiuni, sa fie verificate…

- In opt zile, pompierii, voluntarii, politistii si jandarmii au intervenit pentru stingerea a 134 de incendii Fl. Tanasescu Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, in perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2021, pe raza judetului a fost inregistrat…

- * Prefectul de Prahova a solicitat intervenția instituțiilor abilitate Fl. Tanasescu Peste 1.500 de metri patrati de teren au fost afectati, in acesta dupa amiaza, cu produs petrolier, in zona Cartierului Albert din Ploiesti. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Fl. Tanasescu Ieri, in prezenta prefectului de Prahova – Virgiliu Daniel Nanu, a vicepresedintelui Consiliului Judetean – Cristian Apostol, si a altor oficialitati, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” a avut loc prezentarea sintezei activitatilor salvatorilor…