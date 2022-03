Un strat de praf portocaliu din Sahara s-a aşternut peste o parte din Spania Un strat de nisip din Sahara s-a asternut in noaptea de luni marti peste Madrid si o buna parte din Spania. Multi locuitori au fost nevoiti marti dimineata sa-si spele masinile, terasele sau plantele de pe balcoane in centrul capitalei Spaniei, unde s-a depus o pulbere fina in nuanta de ocru. La metrou si in parcari, pavajul au fost acoperit de praf saharian, iar pe geamurile de la etajele s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

