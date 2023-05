Un străin care distribuia ketamină la Mamaia, arestat preventiv Un cetatean strain care vindea ketamina consumatorilor din statiunea Mamaia, a fost arestat preventiv pentru savarsirea infractiunilor de trafic internațional de droguri de mare risc și trafic de droguri de mare risc, dupa procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanta au gasit la domiciliul sau droguri de mare risc. Conform anchetatorilor, traficantul a introdus in Romania, a depozitat și a deținut droguri de mare risc in scopul comercializarii in cadrul unui festival ce se desfasoara in Mamaia. La perchezitia domiciliara, procurorii DIICOT au ridicate 200 grame de ketamina, obiecte utilizate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

