Un stil de viață sănătos nu trebuie să vă coste o avere Ați tot auzit in jurul vostru ca ar trebui sa traiți mai sanatos? Dar ce presupune mai exact un stil de viața sanatos? Și oare nu costa prea mulți bani? Exista mai multe abordari ale unui stil de viața sanatos, dar toate au un singur scop și anume sa va faca sa va simțiți mai […] Articolul Un stil de viața sanatos nu trebuie sa va coste o avere a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un stil de viața sanatos și activ iți asigura energia de care ai nevoie, iți imbunatațește starea de spirit, scade riscul apariției stresului, te scapa de oboseala și te menține in forma. De aceea, daca vrei sa te simți bine in pielea ta și sa te bucuri de viața, trebuie sa ții cont de anumite aspecte.…

- Auzul reprezinta unul dintre simțurile fundamentale ale oricarei persoane. Alterarea acestei funcții importante produce tulburari in viața oricarui om. Da, sunt o mulțime de afecțiuni ale aparatului auditiv iar cea mai intalnita in orice categorie de varsta este hipoacuzia.Probabil ca nici nu ai auzit…

- Auzul reprezinta unul dintre simțurile fundamentale ale oricarei persoane. Alterarea acestei funcții importante produce tulburari in viața oricarui om. Da, sunt o mulțime de afecțiuni ale aparatului auditiv iar cea mai intalnita in orice categorie de varsta este hipoacuzia. Probabil ca nici nu ai auzit…

- Amalia Nastase a inceput seria transformarilor in urma cu aproximativ doi ani de zile. A slabit aproape 30 de kilograme cu ajutorul unui stil de viața echilibrat și sanatos. Acum, aceasta afișeaza o silueta mai supla, poarta chiar și rochii indraznețe. La 44 de ani, Amalia Nastase traverseaza poate…

- Deputat in Parlamentul Oise in anul 2002, din partea Republicanilor, Olivier Dassault a murit intr-un accident de elicopter duminica seara, 7 martie 2021, in Calvados. El era acționar impreuna cu familia al grupului industrial francez, Olivier Dassault. El a murit la varsta de 69 de ani. Iata cine a…

- O noua istorie de succes a fost prezentata in cadrul campaniei de comunicare lansata de Delegația Uniunii Europene in Republica Moldova, „UE pentru Moldova Rurala”. Campania este menita sa reflecte rezultatele și schimbarile realizate in zonele rurale din țara noastra, dar și sa prezinte oportunitațile…

- Pentru a preveni accidentele rutiere și pentru a-i face pe participanții la trafic sa conștientizeze adevaratul pericol al iresponsabilitații, Poliția Republicii Moldova a realizat un spot video emoționant.