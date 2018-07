Constantean, cautat de salvatori in lacul Ciuperca din Tulcea

Astazi, in jurul orei 06.00, politistii din cadrul IPJ Tulcea au fost sesizati despre faptul ca un barbat s ar fi inecat in Lacul Ciuperca din municipiul Tulcea.Potrivit informatiilor, este vorba de un barbat in varsta de 29 ani din Constanta.Sursa foto: ISU Delta Tulcea ... [citeste mai departe]